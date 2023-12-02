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Квартиры в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с мебелью, с подвалом в Куренец, Беларусь
Квартира 3 комнаты с мебелью, с подвалом
Куренец, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
❤️ Трёхкомнатная квартира с сараем и погребом рядом со школой! Адрес: Вилейский р-н, аг. Кур…
€9,089
в месяц
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Параметры недвижимости в Куренецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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