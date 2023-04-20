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Купить недвижимость в Кривошинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Кривошин, Беларусь
Дом
Кривошин, Беларусь
73 м²
€ 9,953
Продается дом в д. Кривошин. * Площадь: общая – 73 кв.м., жилая – 43,7 кв.м.; * …

Параметры недвижимости в Кривошинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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