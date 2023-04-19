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Купить недвижимость в Кривичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
52 м²
€ 5,194
Продаёться дом в городском поселке Кривичи. Дом находиться очень удачном месте. В 90м речка,…
Домв Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
128 м²
€ 6,834
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Параметры недвижимости в Кривичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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