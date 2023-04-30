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Дома в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Кривое Село, Беларусь
Дом
Кривое Село, Беларусь
55 м²
€ 15,188
Комфортный дом в живописном месте Адрес: аг. Кривое Село, ул. Советская ❤️Крепкий дом с боль…
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 43,136
Продается дом в красивом живописном месте на берегу водохранилища. Дом подойдёт как для пост…
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 61,110
Продается коттедж в д. Сосенка по ул. Заречная. Минская обл., Вилейский р-н, 71 км от М…
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
234 м²
€ 139,294
Продается современный коттедж на Вилейском водохранилище!   Объект находится в 70 …
Коттедж в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
306 м²
Цена по запросу
Элитный  коттедж расположен на первой береговой линии Вилейского водохранилища в природ…
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 29,207
Отличное место для жизни и отдыха на берегу Вилейского водохранилища в деревне Сосенка! Угл…
Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 94,361
Внимание!   Прекрасное предложение!    Дом у озера. Деревня Сосенка. Современ…

Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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