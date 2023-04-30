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Коттеджи в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
306 м²
Цена по запросу
Элитный  коттедж расположен на первой береговой линии Вилейского водохранилища в природ…

Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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