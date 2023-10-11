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Квартиры в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кривляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кривляны, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, д. Кривляны, ул. Ленина, 1981 г.п., 1 / 2 панель, 71,1 / 67,9 / 44,5 /…
€13,674

Параметры недвижимости в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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