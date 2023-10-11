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Жильё в Крынковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Новое Село, Беларусь
Квартира 1 комната
Новое Село, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/2
В продаже 1-комнатная квартира в агрогородке Новое село, Лиозненского района. Есть все услов…
€7,073

Параметры недвижимости в Крынковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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