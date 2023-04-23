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Жильё в Криничный сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Криничный, Беларусь
Квартира 5 комнат
Криничный, Беларусь
5 Количество комнат 101 м² 2/2 Этаж
€ 25,233

Параметры недвижимости в Криничный сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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