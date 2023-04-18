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Купить дом в Крупский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Крупский, Беларусь
Дом
Крупский, Беларусь
77 м²
€ 28,376
Продается дом в живописном месте возле Лукомльского озера (вторая береговая линия), Крупский…
Домв Худовцы, Беларусь
Дом
Худовцы, Беларусь
57 м²
€ 3,204
Продается участок с ветхим домом в аг. Худовцы (Крупский р-н) в 54,7 км от г. Борисов и в 7 …

Параметры недвижимости в Крупский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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