Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Крупский район
  5. Крупский сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Крупский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Крупский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 1/5 Этаж
€ 16,476
Предлагаем Вашему вниманию просторную 3-х комнатную квартиру в экологически чистом районе г.…
Квартирав Крупский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Крупский сельский Совет, Беларусь
52 м² 4/5 Этаж
€ 5,034
Продаётся выделенная Комната в 2-комнатной квартире г. Крупки . В комнате стоит Окно пвх. Ко…

Параметры недвижимости в Крупский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти