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Купить дом в Крупки, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
€ 15,561
Продается просторный дом в центре города Крупки. Крупки представляет собой небольшой живопис…
Коттеджв Крупки, Беларусь
Коттедж
Крупки, Беларусь
383 м²
€ 201,379
Внимание новый объект в продаже в г.Крупки . Продается 2-х этажный  коттедж с выходом н…
Домв Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
121 м²
€ 22,884
Продается большой, кирпичный дом в уютном, тихом месте города! В доме есть самые важные удоб…
Домв Крупки, Беларусь
Дом
Крупки, Беларусь
107 м²
€ 54,006
Продается жилой ,ухоженный дом в городе Крупки. В доме 3 просторные комнаты,кухня 12 кв.метр…
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