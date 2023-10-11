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Квартиры в Крупки, Беларусь

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Крупки, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Крупки, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Продается просторная двухкомнатная, свободная квартира в центре города Крупки. Дом построен …
€18,860
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Крупки, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Крупки, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/9
Продается однокомнатная квартира в центре г. Крупки по ул. Московская. Квартира расположена …
€14,145
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города в Крупки, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Крупки, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 4/9
Предлагаем Вашему вниманию в самом центре Крупок просторную 4-х комнатную квартиру общей пло…
€29,233
Квартира 3 комнаты в центре города в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты в центре города
Крупки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
3-комн. квартира в блокированном доме. Дом из бревна и кирпича, крыша - шифер. Общая площадь…
€9,713
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