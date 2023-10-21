Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Крупский район
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Крупский район, Беларусь

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1968 г.п., 2 / 5 панель, 50,2 / 49,4 / 34,0…
€44,252
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/21
Квартал «Happy Planet» — «седьмое небо счастья» жилой дом «CentralPark»  — 21-этажной новост…
€74,116
Дом с садом, с отделкой деревом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с отделкой деревом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается дача Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, СТ "Чабор", в 54 км от МКАД.…
€6,133
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/13
Жилой дом "Риджентс-парк" в квартале "Счастливая планета" знаменитого комплекса Minsk World …
€49,197
Дом в Леплёвка, Беларусь
Дом
Леплёвка, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,1 кв.м, общ.- 60,6 кв.м, жил.- 43…
€25,476
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Брест, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/10
Продается 2-комнатная квартира по ул. Московской (Восток) г. Бреста. Расположена квартира на…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с металлическая дверь, с подвалом в Самохваловичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты с металлическая дверь, с подвалом
Самохваловичи, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 3/3
Продается квартира в аг. Самохваловичи с отличной планировкой! Планировка: 78,6/53,4/8,3 Мет…
€44,252
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Этаж 3/4
Желаете жить в историческом центре нашей столицы? Умеете ценить вещи, проверенные временем? …
Цена по запросу
Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 117 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Речная в г. Речица Гомельской…
€36,798
Дом новое здание, с баней в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с баней
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Продается дом в одной из самых престижных молодых деревень недалеко от Минска. Площадь дома …
€141,533
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, новое здание, с металлическая дверь
Жодино, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Жилой дом «Рамонак» обладает высокими показателями энергоэффективности и оптимизированной пл…
€32,303
Дом новое здание, с гаражом, с ландшафтным дизайном в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом новое здание, с гаражом, с ландшафтным дизайном
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается большой Дом площадью застройки 194,87 кв.м.  УЧАСТОК с качественной постройкой, 15…
€75,390

Параметры недвижимости в Крупский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти