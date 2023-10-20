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Дома в Крупский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Крупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Предлагается дом с   земельным участком в 15 соток в отличном месте Крупского района ! Удиви…
€17,853
Дом в Крупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Если Вы хотите наслаждаться идеальными экологическими условиями, чистым воздухом, тишиной пр…
€19,742

Параметры недвижимости в Крупский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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