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Коттеджи в Крупский район, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Октябрьский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается  коттедж  в красивейшем месте Беларуси на берегу озера Селява! Дом построен по тех…
€94,261
Коттедж в Крупки, Беларусь
Коттедж
Крупки, Беларусь
Площадь 383 м²
Внимание новый объект в продаже в г.Крупки . Продается 2-х этажный  коттедж с выходом на соб…
€207,581

Параметры недвижимости в Крупский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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