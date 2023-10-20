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Жильё в Крупский район, Беларусь

Крупский сельский Совет
4
Крупки
3
9 объектов найдено
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Крупки, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Крупки, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/9
Продается однокомнатная квартира в центре г. Крупки по ул. Московская. Квартира расположена …
€14,169
Дом в Крупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Предлагается дом с   земельным участком в 15 соток в отличном месте Крупского района ! Удиви…
€17,853
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города в Крупки, Беларусь
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, в центре города
Крупки, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 74 м²
Этаж 4/9
Предлагаем Вашему вниманию в самом центре Крупок просторную 4-х комнатную квартиру общей пло…
€29,283
Дом в Крупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Если Вы хотите наслаждаться идеальными экологическими условиями, чистым воздухом, тишиной пр…
€19,742
Квартира 3 комнаты в центре города в Крупки, Беларусь
Квартира 3 комнаты в центре города
Крупки, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
3-комн. квартира в блокированном доме. Дом из бревна и кирпича, крыша - шифер. Общая площадь…
€8,407
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Крупский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Крупский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/5
Предлагаем Вашему вниманию просторную 3-х комнатную квартиру в экологически чистом районе г.…
€17,003
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью в Каменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью
Каменка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
Отличная возможность приобрести з-х комнатную квартиру удобной планировки  вблизи города Кру…
€11,335
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Замки, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Замки, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/2
                                                         Продается просторная 2-х комнатная…
€13,225
Квартира в Крупский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Крупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Продаётся выделенная комната в 2-комнатной квартире г. Крупки . Комната 12,1 кв.метр без бал…
€5,668

Типы недвижимости в Крупский район

квартиры

Параметры недвижимости в Крупский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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