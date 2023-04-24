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Жильё с бассейном в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 252,332
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…
Дом в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
316 м²
€ 132,474
Заезжай и живи! Все для спокойной жизни! Слуцкое направление, до Минска 22 км,осуществляется…

Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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