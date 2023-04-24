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Коттеджи с бассейном в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 252,332
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…

Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

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