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Коттеджи в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

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6 объектов найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
247 м²
€ 234,038
Высококлассный двухуровневый коттедж в аг. Крупица! Адрес: аг. Крупица, ул. Слуцкая  ❤️…
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
304 м²
€ 211,508
Стильный коттедж из бруса на большом участке! Адрес: д. Пятевщина, ул. Радужная ❤️Просторный…
Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 36,047
Дом расположен в 23 км. от МКАД Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, д. Каралино, ул. Л…
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
248 м²
€ 87,866
Продаётся дом для дружной семьи. Современная отличная планировка одноэтажного дома, с целью …
Коттедж в Пятевщина, Беларусь
Коттедж
Пятевщина, Беларусь
161 м²
€ 63,083
Продается коттедж с выгодным расположением, в непосредственной близости от Минска. д. Пятевщ…
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
176 м²
€ 252,332
Продам жилой коттедж с баней в экологически чистом агрогородке Крупица (17 км от МКАД) по Сл…

Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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