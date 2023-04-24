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Квартиры в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Крупица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Крупица, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 42,356
Продается или ОБМЕНИВАЕТСЯпросторная, светлая, теплая квартира с земельным участком и баней …

Параметры недвижимости в Крупицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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