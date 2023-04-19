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Купить дом в Круповский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Гуды, Беларусь
Дом
Гуды, Беларусь
138 м²
€ 33,257
Продается жилой одноэтажный дом в д.Гуды(3 км от Лиды). Дом кирпичный, с газовым отоплением,…
Домв Круповский сельский Совет, Беларусь
Дом
Круповский сельский Совет, Беларусь
142 м²
€ 63,781
Продается одноэтажный блочный дом с мансардой в Чеховцах. Первый этаж жилой. Отопление везде…

Параметры недвижимости в Круповский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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