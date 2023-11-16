Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Крулевщинский сельский Совет

Жильё в Крулевщинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Крулевщинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Крулевщинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 3/3
Все рядом, в пешей доступности: вокзал, садик, школа,больница, магазины, лес, сельсовет! Оче…
€12,436

Параметры недвижимости в Крулевщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти