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Купить дом в Крошинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Крошинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крошинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,611
Хотите жить на природе? Всего пару минут езды от города и вы попадаете в тихое, спокойное жи…
Домв Подлесейки, Беларусь
Дом
Подлесейки, Беларусь
88 м²
€ 20,138
Продадим или обменяем дом на квартиру в г. Минске. Адрес: д. Подлесейки, Барановичский р-н, …

Параметры недвижимости в Крошинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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