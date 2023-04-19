Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичский район
  5. Крошинский сельский Совет
  6. Квартиры

Купить квартиру в Крошинский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Подлесейки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Подлесейки, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 1/2 Этаж
€ 5,492
2-комнатная квартира в д. Подлесейки.   * Площадь: общая – 47 кв. м. жилая &ndash…

Параметры недвижимости в Крошинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти