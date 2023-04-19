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Беларусь
Минская область
Молодечненский район
Красненский сельский Совет
Дома
Купить дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
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30 объектов найдено
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Дом
Красное, Беларусь
60 м²
€ 14,646
Преимущества инфраструктуры: - Асфальтированная дорога прямо к дому - В деревне Красное хоро…
Дом
Видевщина, Беларусь
62 м²
€ 13,730
Экологичный домик, окружённый лесным массивом! Адрес: СТ Интурист ⭕️ О Вашем будущем участке…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 24,715
Дом имеет три уровня и расположен на участке с небольшим уклоном выходящим на опушку леса. Н…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 4,851
Продается дача в Молодечненском направлении, 35 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом-ср…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 10,069
Уютная дача в с/т Лазурный Адрес: СТ Лазурный →Участок расположен в садовом товариществ…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
148 м²
€ 12,357
Продаётся дача в живописном месте с собственной пасекой Адрес: СТ Взгорье ❤️Просторный двуху…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 11,442
Продаётся дом в живописном месте! Адрес: д. Гирди. ❤️ Прекрасный дом с яблоневым садом в при…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
38 м²
€ 15,470
Готовая дача в благоустроенном СТ Татарщина! Адрес: СТ "ТАТАРЩИНА" ❤️ Теплый и обу…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 11,442
Продаётся дом в живописном месте! Адрес: д. Суринты. ❤️Просторный собственный дом, приусадеб…
Дом
Видевщина, Беларусь
62 м²
€ 13,730
Экологичный домик, окружённый лесным массивом! Адрес: СТ "Интурист". ⭕️ О Вашем бу…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
88 м²
€ 14,646
Продается дом в аг. Олехновичи, Молодечненский р-н, 40 км от МКАД., от ж/д станции 5 м…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 6,307
Продается дача в 40 км от МКАД до домика по Молодеченскому направлению . Участок ровный, 5 с…
Дом
Красное, Беларусь
65 м²
€ 22,884
Продается дом в д. Красное, расположенный в месте с хорошей инфраструктурой. Огороженный уча…
Дом
Красное, Беларусь
67 м²
€ 28,825
Продается красивый уютный дом как для круглогодичного, так и для сезонного проживания. Дом б…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 8,147
Продаётся приватизированный участок с кирпичным домом в трех уровнях в садовом товариществе …
Дом
Красное, Беларусь
88 м²
€ 54,922
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 16,385
Продаётся отличный жилой дом для круглогодичного проживания в д. Козлы в 46 км от МКАДа или …
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
26 м²
€ 11,900
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 9,354
Продается двухэтажная дача. Лес рядом, водоем/река, живописное мест. СТ находится в 8 …
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 5,492
Продаётся летний садовый домик, обшитый досками с печным отоплением. Печка рабочая, дом прог…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
€ 4,485
Дача в 45 км от Минска. Удобный подъезд по бетонной дороге. Пешая доступность 15-20 ми…
Дом
Красное, Беларусь
61 м²
€ 23,342
Продается жилой дом д.Красное. 45 километров от МКАД по Молодечненскому направле…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 9,062
Продаётся дача в живописном месте СТ «Березовая роща» рядом ст. Бояры. Молоденче…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 20,962
Сруб 1953 года обложен кирпичом, площадь 57,7/36/13,1, разведено газовое отопление, сохранен…
Дом
Видевщина, Беларусь
45 м²
€ 7,781
Продается уютный дачный домик с ухоженным участком в 4 сотки. Состояние внутри хорошее…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
105 м²
Цена по запросу
Продается отличный просторный светлый дом из деревянного сруба в деревне Кончаны , кот…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 9,062
Уютная дача в СТ "Взгорье". 1,5 км от ж/д ост. Бояры. Участок 5,54 сот. край…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
113 м²
€ 50,345
Продается дом (незавершенное законсервированное капитальное строение), Молодечненское направ…
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 9,794
Продается добротная дача в хорошем месте! Очень уютный и комфортный для проживания в любое в…
Дом
Красное, Беларусь
86 м²
€ 32,678
Добротный дом в д.Красное. Хозяин – лесник, строил на века. Для большой ,дружной…
Параметры недвижимости в Красненский сельский Совет, Беларусь
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