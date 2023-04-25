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Квартиры в Красненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Красное, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Красное, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 23,514
Продажа 3-х комнатной квартиры в деревне Красное! Адрес: д.Красное, ул.Привокзальная, д.6 ⭕️…

Параметры недвижимости в Красненский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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