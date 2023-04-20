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Купить дом в Красносельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Мочулино, Беларусь
Дом
Мочулино, Беларусь
83 м²
€ 14,578
Продается дом в д. Мочулино (Волковысский р-н), расположен в 5км от п. Красносельский, 9км о…

Параметры недвижимости в Красносельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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