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Дома в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Коттедж в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
155 м²
€ 108,052
Просторный дом, полностью готовый к проживанию, с баней и гаражом в прекрасном месте. Адрес:…
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 4,055
Продажа дома в д. Пруссы по Слуцкому Шоссе. Адрес: д. Пруссы, ул. Центральная ❤️Отличное мес…
Коттедж в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 47,763
Одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: д. Дубеи, ул. Советская.  ❤️Мечт…
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 21,178
Продается дом в д. Пруссы Солигорского района, расстояние от Солигорска - 15 км, от Слуцка -…
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 9,913
Продается дом-дача с большим земельным участком в д.Болотчицы Солигорского района. Своя сква…
Дом в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 14,419
Продажа жилого дома недалеко от Солигорска. Дом сборно-щитовой, обложен кирпичом. Крыша - ши…

Параметры недвижимости в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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