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Коттеджи в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
155 м²
€ 108,052
Просторный дом, полностью готовый к проживанию, с баней и гаражом в прекрасном месте. Адрес:…
Коттедж в Краснодворский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Краснодворский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 47,763
Одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: д. Дубеи, ул. Советская.  ❤️Мечт…

Параметры недвижимости в Краснодворский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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