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Купить дом в Крайский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 6,316
Продаётся дом в Логойском р-не. Адрес: д. Прогон. ❤️Бревенчатый экологичный домик за городом…
Домв Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,877
Прекрасное место рядом с лесом и живописной речкой Деревня Рагозино Логойский район, в непос…
Домв Крайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Крайский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 18,307
Продаётся отличный, крепкий дом в д. Великие Нестановичи! Что в 74 км от МКАД! Дом построен …

Параметры недвижимости в Крайский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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