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Жильё в Козловский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Козловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козловский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 12,222
Продается дом в 13 км от г. Несвижа в д. Козлы. Расстояние от деревни до МКАД 110 км. Дом в …

Параметры недвижимости в Козловский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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