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Дома в Козенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Козенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 188 м²
€141,451

Параметры недвижимости в Козенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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