Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Козенский сельский Совет

Жильё в Козенский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Козенский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Козенский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/9
€35,834
Дом в Козенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Козенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 188 м²
€141,451

Параметры недвижимости в Козенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти