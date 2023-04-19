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Купить дом в Коньковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Коньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коньковский сельский Совет, Беларусь
€ 9,886
Для любителей природы и загородной жизни!  Всем, кто мечтает построить  агроусадьб…
Домв Коньковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Коньковский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 4,119
В продаже незавершённое кап. строение в Ляховичском районе. * Площадь: общая – 46,2 кв…

Параметры недвижимости в Коньковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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