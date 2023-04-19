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Купить квартиру в Коньковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Дарево, Беларусь
Квартира 1 комната
Дарево, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 4/5 Этаж
€ 12,357
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Параметры недвижимости в Коньковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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