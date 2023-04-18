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Купить дом в Кохановский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Коханово, Беларусь
Дом
Коханово, Беларусь
49 м²
€ 3,661
Домв Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 45,768
Домв Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 2,288
Домв Кохановский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кохановский сельский Совет, Беларусь
20 м²
€ 1,190
House of the village of Krukhanovichi level, 1 roof - cipher, year of construction 1995, int…

Параметры недвижимости в Кохановский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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