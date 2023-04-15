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Купить коттедж в Кобринский район, Беларусь

Кобрин
5
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5 объектов найдено
Коттеджв Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
318 м²
€ 149,295
Предлагается к продаже элитный трёхуровневый коттедж возле реки Мухавец в г.Кобрине. Наружны…
Коттеджв Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
134 м²
€ 44,336
Продается незавершенное строительство двухэтажного дома мансардного типа в районе улицы Друж…
Коттеджв Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
297 м²
€ 76,910
Продается двухэтажный коттедж. Дом 1994 г.постройки с просторными комнатами и большим количе…
Коттеджв Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
118 м²
€ 45,241
Продается двухэтажный коттедж по ул.Добролюбова. Дом 1986 года постройки, имеет два вхо…
Коттеджв Кобрин, Беларусь
Коттедж
Кобрин, Беларусь
175 м²
€ 99,530
Предлагается к продаже замечательный двухуровневый коттедж по ул.Красногвардейской. Это прек…

Параметры недвижимости в Кобринский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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