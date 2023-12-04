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Дома в Княжицкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Княжицкий сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Княжицкий сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Продается новый двухэтажный дом 2022 года постройки ( деревня Княжицы) Минское направление .…
€45,531
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Агентство
Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Княжицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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