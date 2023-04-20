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Купить недвижимость в Княгининский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом
Княгининский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 7,289
Продается дом в аг. Княгинин, Минская обл., Мядельский р-н, Княгинский с/с,  94 км от М…
Домв Выголовичи, Беларусь
Дом
Выголовичи, Беларусь
77 м²
€ 14,578
Продается жилой дом! Дом в отличном состоянии в  100 км от г. Минск В 2007 году проводи…

Параметры недвижимости в Княгининский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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