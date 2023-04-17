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Купить дом в Клинокский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 20,847
Продается дача Могилевское направление,32км от Минска.7 км от п.Смиловичи, С.т Лесное. Участ…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 9,104
Деревянный дом 1945 года постройки в живописном месте. До деревни от МКАД 50 км по скоростно…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 49,979
Продается дом в деревне Куколевка, недалеко от Минска Адрес: д. Куколевка, ул. Центральная ⭕…
Домв Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
76 м²
€ 25,399
❤️ Комфортный дом в Червенском районе среди природы в деревне Клинок.  Адрес: Клин…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
122 м²
€ 86,485
Коттеджв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Клинокский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 132,004
Продаётся комфортабельный коттедж в д. Убель (40 км от МКАД)! Предлагаем к приобретению уютн…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 132,004
Продаётся комфортабельный коттедж в д. Убель (40 км от МКАД)! Предлагаем к приобретению уютн…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 45,509
Продается большой ухоженный участок с дачей возле леса. Покупался и облагораживался для себя…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 32,773
House in the village near the forest (non-size) 2 levels, walls - block, roof - metal tiles,…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
204 м²
€ 77,381
Продается коттедж в Червенском районе ! Червенский район, Клинокский с/c, д. Турец, Мог…

Параметры недвижимости в Клинокский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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