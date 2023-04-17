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Купить коттедж в Клинокский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
122 м²
€ 86,485
Коттеджв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Клинокский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 132,004
Продаётся комфортабельный коттедж в д. Убель (40 км от МКАД)! Предлагаем к приобретению уютн…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
204 м²
€ 77,381
Продается коттедж в Червенском районе ! Червенский район, Клинокский с/c, д. Турец, Мог…

Параметры недвижимости в Клинокский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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