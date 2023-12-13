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Дома в Климовичский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты с гаражом в Климовичи, Беларусь
Дом 3 комнаты с гаражом
Климовичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
В городе Климовичи по улице Коммунистическая продаётся крепкий деревянный дом, общей площадь…
€13,934
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Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский
Коттедж с центральным отоплением в Климовичи, Беларусь
Коттедж с центральным отоплением
Климовичи, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается 2-х этажный коттедж, общая площадь - 200,8 кв.м, 2007 года постройки, из кирпича, …
€59,452
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Климовичский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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