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Коттеджи в Климовичский район, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с центральным отоплением в Климовичи, Беларусь
Коттедж с центральным отоплением
Климовичи, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается 2-х этажный коттедж, общая площадь - 200,8 кв.м, 2007 года постройки, из кирпича, …
€59,452
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Альфа-Хоум
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Параметры недвижимости в Климовичский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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