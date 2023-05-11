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Квартиры в Клейниковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Клейники, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клейники, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
€ 25,495
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,0 кв.м,…

Параметры недвижимости в Клейниковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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