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Купить недвижимость в Кличевский район, Беларусь

Кличев
1
1 объект найдено
Домв Кличев, Беларусь
Дом
Кличев, Беларусь
49 м²
€ 10,934
Продается дом в городе Кличев по улице Береговая, недалеко от общественного пляжа. Участок 1…

Параметры недвижимости в Кличевский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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