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Дома в Клецкий район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Краснозвёздовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Краснозвёздовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
€ 25,040

Параметры недвижимости в Клецкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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