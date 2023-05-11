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Квартиры в Клецкий район, Беларусь

Клецк
3
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
€ 15,479
Квартира 4 комнаты в Заостровечье, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Заостровечье, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
€ 11,837
Квартира 2 комнаты в Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
€ 12,292
Квартира 2 комнаты в Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/3
€ 17,755
Квартира в Синявка, Беларусь
Квартира
Синявка, Беларусь
Площадь 57 м²
€ 5,463
Квартира 2 комнаты в Синявский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Синявский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
€ 14,477

Параметры недвижимости в Клецкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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