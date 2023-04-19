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Купить недвижимость в Клецк, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 2/2 Этаж
€ 15,561
2 - комнатная квартира в кирпичном доме ✔️ Квартира располагается на 2-ом этаже 2-х. этажног…
Квартира 2 комнатыв Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
2 Количество комнат 38 м² 1/2 Этаж
€ 12,357
Продаётся просторная, светлая 2-х комнатная квартира в посёлке Рассвет: 5 км от Клецка, 12 к…
Квартира 2 комнатыв Клецк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Клецк, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 1/3 Этаж
€ 17,850
Срочно продается ухоженная, просторная квартира в микрорайоне "военный городок" г.…
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