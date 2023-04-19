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Купить дом в Киселевецкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 14,123
Лот 7024. В продаже жилой уютный дом в агрогородке недалеко от города Кобрин. В доме 6 лет н…
Домв Киселёвцы, Беларусь
Дом
Киселёвцы, Беларусь
202 м²
€ 109,338
Жилой дом под чистовую отделку в Кобринском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 202,…
Домв Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Киселевецкий сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 54,578
Жилой дом в Кобринском р-не. 2008 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 126,4 кв.м, общ.- 118,8 кв.м, жил.-…

Параметры недвижимости в Киселевецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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