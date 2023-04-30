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Жильё в Хойники, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Хойники, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Хойники, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/3 Этаж
€ 22,467
Отличная 2-комнатная квартира большой квадратуры (сквер Интернационалистов), полностью готов…
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